Dany THIBAULT

Issu du milieu logistique pendant 16 ans, j’ai pu approcher de près les commerciaux et les clients. J’ai aussi eu les missions telles que la prise de réassort téléphonique et la prise de commande sur stock directement avec les clients multimarques. J’étais également en charge des collections de vêtements pour enfants et de la mise en place de ventes publiques.



Je suis récemment diplômé d’un Bac + 2 Négociateur Technico-commercial. J’ai appris à démarcher la clientèle durant ma période de stage de 2 mois, et à veiller à satisfaire ainsi qu’à prospecter sans cesse de nouveaux clients, et ce, toujours dans le but d’ améliorer le chiffre d’affaire de la société.

Véritable force de persuasion, je m’attache à convaincre et à fidéliser.



Je recherche l’opportunité d’ intégrer une entreprise à laquelle je pourrais offrir toutes les compétences acquises au cours de ma formation, et j’espère avoir l’honneur de vous rencontrer afin de vous exposer de vive voix l’étendue de ma motivation.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique