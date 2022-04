Apres avoir effectué un stage au sein du groupe Alstom comme administrateur de formation pendant un an, je me suis oriente vers le departement communication du groupe et je travail comme webmaster du site internet du goupe (www.alstom.com).



Mes compétences :

Gestion de projet

Community management

Communication

Adobe Photoshop

informatique

gestion d'entreprise

Ressources humaines

Webmaster