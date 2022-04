Dao HARMONIE

Http://www.quimetao.fr

Institut du Quimétao, créé par Maître JIAN Liujun ; école pionnière en France pour le Qi Gong, le Tai Ji Quan, le Da Cheng Quan, les arts énergétiques Chinois ; la Médecine Chinoise ; le Dao de l’Harmonie - fruit des recherches du Maître Jian Liujun.



Mission du Quimétao en France depuis 1993 : faire connaître la richesse de la culture millénaire chinoise, transmettre le message des sages anciens de la Chine dans le but de maintenir, de renforcer et d’améliorer la santé physique et mentale du pratiquant, à travers un enseignement d’excellence, authentique et exhaustif.



Le Dao de l’Harmonie est la clé qui permet d’ouvrir la porte de la caverne du trésor culturel chinois, comme les arts internes et externes millénaires. Il insiste en premier chef sur l’harmonisation du physique et du mental chez le pratiquant, ensuite l’harmonisation de soi et de l’autre puis avec la société, l’objet et enfin, avec la Nature. Le Dao de l’Harmonie libère la voie qui mène à la Création.





Mes compétences :

Dacheng Quan

Dao de l'Harmonie

Qi Gong

Tai Ji Quan

Kung Fu Enfant

Médecine Chinoise