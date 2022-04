Dao MALIVARN

Je suis d'un naturel diplomate et proactif. J'ai une forte capacité d'adaptation qui m'a permis, jusqu'à présent, de travailler dans différents domaines.

Alors n'hésitez pas à me contacter !



Voici quelques de mes compétences acquises :



Internet, Gestion/Org. de Projet, Process, Encadrement, Documentation, Structuration, Formation, Accompagnement



- OS : Windows, Mac OSX, Windows 2003, 2008 Server

- Bureautique : Suite MS-Office, Excel/Word/PowerPoint/Outlook, Access, Open Office, iWork

- CRM/Infra/ERP/Editeurs : Salesforce, Citrix, Navision, Windev

- Dev : SQL, PHP, VBA, PHP, Windev, C++



