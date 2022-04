Daoud DAOUD

Bonjour, j'ai le projet d'importer les produits de première nécessité en algérie ( café nature, banane nature, beur de karité nature etc.) provenant des pays d'afrique subsaharienne directement. pourquoi allons-nous si loin chercher cette denrée rare alors que nos voisins les plus proches en ont en quantité et de très bonne qualité en plus ?. je cherche un ou des associés algérien , et très responsable donc ce genre de projet interreserait, pour qu'ensemble nous le concrétisons . alors, n'hésitez pas à me contacter si le projet vous interesse .

merci...