Je suis etudiant en master 1 en comptabilité contrôle et audit à ESCG. c'est une ecole au Niger mais qui est benenoise qui fait des cours a distance. En même temps je cherche un boulot mais actuellement je suis assistant financier et administratif à Search For Common Ground pour le compte du projet PDEVII/USAID.je serai ravis de partager mes connaissances et mes experiences.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Excel

Pastel Evolution

Microsoft Word