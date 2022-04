Daouda Amadou DIA

Je suis titulaire d'un Bac+5(Licence en Economie-Publique parcours technique de gestion des projes;Maitrise en Gestion Economique option Banque Assurance Finance et Master en Monnaie Banque Finance)



Mon expérience multiforme m'a permis de mettre à profit des aptitudes de gérer des opérations et des demandes très diverses. J'ai une grande capacité d’écoute et d’adaptation face à tous types de situations.



De plus, je suis accueillant et présentable, ce qui constitue un atout majeur pour l’exercice des tâches que vous allez me confier.



Convaincu de posséder les compétences que vous recherchez, je sollicite une entrevue au moment qui vous conviendra le mieux. Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

EViews

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Maîtrise de la suite office (Word, Excel, Powerpoi

Connaissance des logiciels Delta Bank, Eviews et S

Je maîtrise les caractéristiques des services et p

J’anticipe les besoins des clients et j’apporte un

Je sais m’adapter tout en étant rigoureux et préci

J’ai une bonne culture générale économique et fina

J'ai une bonne connaissance des politiques monétai

J’ai une bonne connaissance des techniques de mark