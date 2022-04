Homme de 41 ans marié,père de 05 enfants.

Aide soignant dans un établissement de personnes âgées aprés validation du diplôme d'état d'infirmier Mauritanien.

Responsable de postes de santé de deux communes de la région du gorgol( M'bout, wali) et second du medecin au centre de santé de Maghama.

Mes centres d'interêt ce sont les associations qui oeuvrent pour l'amérioration des conditions de vies des femmes et des hommes les moins chanceux en mauritanie et en particulier ma ville natale (maghama)

-le developpement solidaire

-la valorisation des matières premières en faveur d'un developpement responsable qui place l'homme au centre des interêts.



Mes compétences :

COMMERCE

commerce équitable