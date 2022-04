Ingénieur des Mines et de Géologie option Pétrole en formation à l’Ecole Supérieure des Mines et de Géologie (ESMG) de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro.



Technicien Supérieur en Mines et Géologie formé à l’Ecole Supérieure des Mines et de Géologie (ESMG) de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro



Disponible et dévoué pour son travail.