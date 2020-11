Ingénieur Informaticien , Gestionnaire de structure industrielle avec une expérience de plus de 7 ans en pétrole et Énergies, de 4 ans en informatique et télécoms.

je suis un homme simple sympa et surtout leader, toujours à la recherche d'une opportunités d'accroitre mes connaissances et d'exposer mes qualités les meilleures pour faire profiter ceux avec qui je travaille.