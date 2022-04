Daouda Dia MOUSSA

Je suis licencié en Histoire dpuis 1995 et prépare un doctorat à l'université de liège. Aprés une riche éxperience dans l'énseignement secondaire ,je me suis reconvrti dans le monde de l'entrepreuniat ,aprés une formation qualifiante et j'ai travaillé plusieurs années au service de recrutement de la conféderation nationale des travailleurs de Mauritanie.

Mon statut de doctorant m'a permis d'approfondir mes capacités de travailler en équipe.

Je recherche ,un emploi comme formateur ,ou DRH.

Ma facilité d'établir des contacts et ma capacité de gerer un groupe constituent mes atouts majeurs.



Mes compétences :

Organisé

ponctuel