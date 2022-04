Daouda DIABATE

Je suis de nationalité burkinabé. Après mes études secondaires au Burkina Faso, j'ai effectué mon cycle d'études supérieures au Maroc à partir de 1998 dans le cadre d'une bourse de coopération entre les deux pays.



D'abord à l'Université Mohamed V de Rabat dans la filière Mathématiques et Physiques où j'ai obtenu le DEUG en 2000. Ensuite à la plus ancienne et la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs marocaines, l'Ecole Mohammadia d'Ingenieurs (EMI),après admission au concours d'entrée dans les grandes écoles d'Ingénieurs (Concours du DEUG). J'y ai suivi une formation d’ingénieur dans le domaine du Génie Civil : Bâtiments - Ponts et Chaussées de 2000 à 2003.

A la fin de mes études, j'ai intégré en 2003 le bureau d'études Conseil, Ingénierie et Développement (CID), leader de l’ingénierie marocaine où j'ai travaillé de Sept 2003 à Décembre 2012 dans le domaine des infrastructures de transports et plus particulièrement dans la conception des autoroutes et du rail.

Depuis Février 2013, je suis Chef de Département des Opérations au Bureau d'études Conseil, Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA) à Bamako au Mali. Là, je m'occupe de la coordination des missions de contrôle de travaux routiers et d'aménagements hydrauliques et hydro - agricoles en Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale(Mali, Togo, Gabon,Tchad, Rwanda etc).



Mes compétences :

Autocad

Management

Gestion de projet

Ingéniérie

Génie Civil

Travaux publics

Informatique