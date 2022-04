Bonjour,



Nous sommes à la recherche d'un fabricant/distributeur sérieux intéressé par l'exploitation d'une nouvelle marque de sportswear que nous avons crée.



Notre marque s'inspire de la mode sportswear , celle-ci adopte un design à la fois simple mais personnalisé , une marque qui pourrait aussi bien trouver sa place sur le marché internationale et pourquoi pas tenter de rivaliser avec les plus grandes.



Positionnée sur un créneau porteur tel que le sportswear, notre gamme de produits pourrait aisément intéressé un nombre important de clients potentiels et ainsi engendrer une rentabilité conséquente à long terme.



Nous pensons que notre marque est dôtée d'un potentiel non négligeable.



Alors si vous souhaitez exploiter une nouvelle marque prometteuse,



Vous pouvez me contacter à daouda.diakho@free.fr