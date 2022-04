Daouda DIAKITE

Ingénieur géologue chez Rio Tinto, je supervise des travaux de forage, d'excavation et de réhabilitation. Je participe à des essais géotechniques de laboratoire et de terrain. La santé et la sécurité des employés et des sous-traitants sont toujours au cœur de mes priorités.



Mes compétences :

Utilisation de la boussole et du GPS

Intermédiaire entre les expatriés anglophones et l

Rédaction des rapports (journaliers, hebdomadaires

Supervision des travaux de forage, d’excavation et

Cartographie et échantillonnage de terrain

Description géologique et géotechnique des échanti

Travaux de reconnaissance de terrain