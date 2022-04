Daouda DIATTA

Après une expérience réussie dans le domaine des mines, je suis à la recherche d'un poste de géologue.

En effet, mon stage à GESS (Geology Exploration Support and Services), m'a permis après une adaptation rapide au sein d'une équipe, de maîtriser les techniques de sondage minier, de cartographie, et l'échantillonnage géochimique.

Ainsi à la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et d'animation au service d'une société spécialisée dans le domaine des mines.



Mes compétences :

Informatique: Mapinfo Professional, Word-Excel

Mines

Géologie