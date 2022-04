Daouda Dit Diokélé FANE

Mes compétences dans le domaines de l'informatique sont:

Maintenance informatique;

Administration des services réseau sous linux et Windows;

Mise en place de réseaux informatique

Connaissance théorique des réseaux de Téléphone mobile : GSM, GPRS,UMTS, 3G, ADSL,

WIFI, etc.…;

Maîtrise du système d'exploitation Windows et Linux

Connaissance en Base de données, SQL, MYSQL et MERISE

Programmation en langage : C et JAVA

Conception site web;

Téléphonie IP

secteur: Réseaux de Télécommunications



