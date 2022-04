Daouda GUIRA

Initialement du monde des telecommunications et de l'electronique, depuis 2009 je me suis plus interessé au monde de la programmation informatique. Ce qui m'a amené à travailler comme développeur web pendant deux ans chez Gameloft Montréal, Et depuis 2012 je suis analyste programmeur pour HPJ Solutions à. Montréal J'ai une expertise dans les technologies web et dans les bases de données relationnelles.



Mes compétences :

JSON

AJAX

Html/XHtml

XML

JavaScript

PHP 5

MySQL

CSS

C++

UMTS

GPRS