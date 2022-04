10 ans d’expérience dans le domaine de la Gestion Financière et Administrative du Personnel, dont plus 3 ans en tant que Responsable des Ressources Humaines et de Paie, et 7 ans en qualité d’Assistant Administratif et Comptable.



Mes compétences :

Ciel compta

Ciel paie

Ciel gestion commerciale

Sage compta

Sage paie

Sage gestion commerciale

Excel

Word