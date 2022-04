Bonjour, je suis Daouda Mbaye ,Graphiste illustrateur de Profession .Diplômé de l' L'école Nationale des Beaux Arts de Dakar. Je fais des illustrations de livres scolaires, de Manuels didactiques ,des Bandes dessinées? des dessins de Communications de l'infographie. Je suis en même temps artiste peintre travaillant sur le figuratif et l'abstrait

Le domaine dans le quel je suis plus actif c'est la communication. En effet nous travaillons beaucoup avec des maisons d'édition de livres scolaires et de contes , mais aussi des ONG pour la Visualisation de leurs activités. Par rapport à la Communication , nous faisons de la conception de logo d'affiches et de fliers...etc



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Illustration

Dessin

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Flash