Daouda N’DIAYE

Professionnel de la communication et passionné de journalisme, j'entends me faire une place et vivre de ma passion dans l'univers de l'information et de la communication. Fin communicant et journaliste averti, je souhaite à présent poser mon bâton de pèlerin et vivre de ma plume et de mes talents.



Mes dernières expériences professionnelle dans le domaine de l'évènementiel (Foire Internationale de Metz, 25 ans du CESCOM de Metz, Marathon de Metz, Open de Moselle de Tennis, Open Sud de France de Tennis, Festival Sonisphère, Eurockéennes de Belfort, Night Trial Festival - Amnéville, Lorraine Mondial Air Ballons, etc.) m'encouragent également à poursuivre dans cette voie.



Toutes ces raisons m'amènent à profiter de ma polyvalence et de mes compétences pluridisciplinaires pour relever de nouveaux challenges professionnels et faire évoluer ma carrière. C'est ainsi qu'en bon communicant, je vais rester aux aguets, scruter à la loupe chaque proposition professionnelle et saisir les opportunités qui s'offre à moi..



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Infographiste

Journalisme

Recherche scientifique

Organisation d'événement