Daouda SANON

1. Point focal Reforme OFOR et Porte parole du Programme WASH ACRA Sénégal 2016

2. Expert en Gestion du Service de l'Eau et Communication Institutionnelle du Programme ACRA PEPAM TENGHORY Sénégal 2013-2015

3. Chargé de l'Administration des Finances et de la Communication ADAE - Point focal projet WASH commune Houndé BF 2010-2013

4. Chef de Mission Maitrise d’œuvre Sociale (MOS) Programme de Valorisation des Ressources en Eau de l'Ouest BF- UE 2008-2010

5. Chef de Cellule Animation MOS Programme de Valorisation des Ressources en Eau de l'Ouest BF - UE 2005-2008