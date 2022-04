Je me nomme Daouda SIDIBE, j'ai 30 ans marié et père de deux (02) filles résident Lafiabougou-Taliko.



A l'idée d'aider mon pays et mon continent à lutté contre la pauvreté et le chômage des jeunes, je me suis associé avec deux (02) autres personnalités soucieuse de la même cause.



En effet, nous venons de créer une très jeune entreprise mais composé par des hommes et femmes ayant au minimum huit (08) ans d'expérience sur des importants projet mais l'entreprise a besoin de l'appui de tout un chacun qui de près ou de loin.



La Société a pour objet au Mali :

- Bâtiments, travaux publics et particuliers (BTP);

- Prestation de services;

-Plomberie, électricité, froid, climatisation;

-Energies (énergie nouvelles et renouvelables);

-Expertise et

-Commerce général.



Mes compétences :

 Connaissance informatique (bureautique) :  maît

 Connaissance réseau électrique MT/BT :  élabora

 Connaissance bâtiment électrique :  élaboration