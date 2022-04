Je suis professeur de mathématique avec plus de vingt ans d'expérience. En ce moment j'assure la fonction de directeur des études depuis quatre ans révolus. mes expériences et ma formation en leadership me permettent d'être à l'écoute de tous mais de savoir les motiver à l'effet d'obtenir de bons résultats à tel point que nous sommes aujourd'hui parmi les meilleurs collège de la région.



Mes compétences :

Pédagogie

Leadership