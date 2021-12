Daphné MARTIN

Le sport via entre autre le sport-spectacle est devenu un élément incontournable dans la société actuelle. Les médias et les entreprises s'intéressent au sport et plus particulièrement de haut-niveau car il véhicule une image dynamique et le goût de l'effort.



Mes passions pour le sponsoring et le marketing ont muri alors que j'étais nageuse en section Elite à Lyon Natation.

Meilleur club français a être sponsorisé par l'équipementier ARENA, il nous semblait injuste en tant que nageurs de haut niveau de ne pas avoir autant de dotations que des clubs à résultats inférieurs. L'envie de comprendre, l'amour pour la communication et l'échange m'ont permis de me tourner vers le sponsoring sportif, et aujourd'hui vers la communication et le marketing.



Après de nombreuses années très enrichissantes dans le milieu de la santé, de la beauté et du bien-être, et de l'édition, j’ai décidé de prendre un virage à 180° et d’intégrer l’univers de l’industrie chimique et du monde animal.



Mes compétences précises dans le secteur du Marketing et de la Communication, ainsi qu’une vision transversale de l’entreprise et du métier du marketing (B2B et B2C) et mon savoir acquis durant toutes ces années en tant que sportive, puis cadre, je les mets maintenant à la disposition de HILL'S PET France- Groupe Colgate Palmolive et du marketing sportif que j'effectue auprès de sportifs professionnels.



**LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/martindaphne





Mes compétences :

Presse

Marketing

Internet

Sponsoring

Médias

Communication

Expertise technique