Daphné TRUAUD

Mes compétences :



Ressources Humaines

- Calculer et saisir les éléments de paie

- Suivre et mettre à jour les dossiers administratifs

- Renseigner le personnel sur la législation sociale

- Gérer les prévisions budgétaires salariales

- Calculer et payer les médecines du travail

- Contrôler et déclarer les charges sociales

- Etre en contact avec les agences d’intérim



Management

- Manager une équipe de 5 personnes

- Répartir et contrôler les activités du pôle

- Organiser et animer une réunion

- Mettre à jour les plannings

- Gérer les relations inter-pôles

- Remonter des activités auprès de la direction



Compétences transverses

- Enseignement du monde de l'entreprise à des élèves étrangers

- Accueil téléphonique

- Secrétariat, comptabilité

- Informatique : pack office, internet, logiciels internes aux entreprises



