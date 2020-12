Daria CHADRINA

Je suis expérimentée, trilingue et disponible immédiatement, une communicante avec un très bon relationnel, j’ai hâte de pouvoir élaborer de nouvelles stratégies commerciales autour du vin. Connaissance du monde du vin, des salons professionnels.



Je maîtrise parfaitement les outils informatiques et les moyens de communication modernes (FB, Instagram, etc.). Autonome, mais ayant le sens de l'écoute et du travail en équipe, je suis pluriculturelle de par mes expériences à l'étranger. Ma mobilité est totale.

Connaissance étendue des outils CRM ainsi que les logiciels de photos et de mise en page.



Mes compétences :

Computer

Social networks

Photography

Animation de formations

Formation commerciale

Vin

Dégustation

Oenotourisme