Darina KARL

Actuellement étudiante en troisième année de Diplôme de Comptabilité et de Gestion, je suis à la recherche d'un poste de comptable à partir du mois d'août 2021.

Particulièrement rigoureuse et organisée , j'ai pu développer mon autonomie et mettre en application mes connaissances grâce aux stages que j'ai effectués dans le service comptabilité de l'ESAT Les Ateliers de l'Ostrevent de Denain. Les emplois saisonniers que j'ai pu réaliser pour la ville de Trith-Saint-Léger m'ont également permis de développer mon esprit d'initiative.