David AMAR

En recherche active.

Professionnel expérimenté du secteur 'management des associations et organisations': Direction générale (5 ans), direction d'établissement insertion (5 ans), conduite de projets de développement social en ONG (5 ans); fonction projet, mise en oeuvre et financement de projets pour une Fondation (ISBL 12 ans); animation de réseau, management de compétences, développement stratégique, représentation, etc.

Jai toujours eu l'ambition d'inscrire mon travail dans des valeurs humaines fortes, prônant l'engagement, la qualité des services délivrés au public, l'éthique, le respect et la rigueur dans l'action.



Mes compétences :

Direction générale

Direction d'établissement

Gestion de projet

Formation

Management