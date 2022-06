David ARDIN

Portfolio :

https://www.behance.net/davidardin



Ce qui me plaît dans chaque projet créatif c'est la possibilité de transmettre un message, une atmosphère, un état d'esprit, des valeurs, de questionner, etc.

Mais aussi, que ce soit au travers du graphisme ou tout autres médias créatifs, j'aime trouver différentes possibilités selon, un public cible et le(s) support(s) de communication(s) visé(s) pour accomplir cette tâche.



Mes compétences :

Graphisme

Identité visuelle

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Quark Xpress

Photographie

Web design

Montage vidéo