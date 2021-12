Je suis david barbier, d'arles.

j'ai 38 ans, je suis né a arles

Je suis a la recherche d'un emploi dans et autour de ma vile d'Arles.

Je participe avec mon épouse a différentes manifestation sportives, culturelles et autres traditions, visant a vanter Arles



Mes compétences :

sécurité

Coaching sportif

agent technique

Polyvalence et adaptation

CHAUFFEUR LIVREUR