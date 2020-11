Après 10 ans dans le domaine commercial et une expérience de 5 ans en tant que chef d'entreprise, j'ai choisi de réorienter ma carrière vers un domaine qui me passionne : la gestion de patrimoine.



Tout en privilégiant le contact humain, ce métier me permet d'appréhender des secteurs d'activités que j'affectionne particulièrement : l'immobilier, la banque et l'assurance.



Quelles que soient vos questions et/ou interrogations, je suis là pour vous accompagner et y répondre.



Rencontrons nous!



David Biotteau

06 01 32 05 30

david_biotteau@uff.net

www.uff.net



Mes compétences :

Gestion d'entreprises

Management

Immobilier

Commercial

Fiscalité patrimoniale

Finance

Conseil

Droit des successions

Droit civil

Transmission de patrimoine

Investissement Immobilier

Assurance Vie

Gestion de patrimoine

Loi Pinel