L'ouverture d'esprit et la curiosité sont le moteur de ma nature.



Passionné de nouvelles technologies de l'information et de la communication, admirateur de l'innovation, j'aime mon domaine.



Ayant un sens d'organisation et dynamique, avec mon expérience, j'ai appris à développer le côté relationnel qui est à mon sens le moteur de toute innovation qui se veut grandiose ou pas.



Mes compétences :

PHP

JavaScript

JQuery

Linux

SQL

Informatique

AngularJS

MySQL

Node.js

Java EE

Python