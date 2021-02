David BONNEL

"Il ne suffit pas d'engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut il accepter de les offrir pour s'agrandir ensemble." source : Jacques Salomé.



Pour comprendre un monde de plus en plus complexe, il faut savoir s’ouvrir, partager des idées, regarder autour de soi pour suivre son propre cheminement.



Formateur en Marketing et Management, je reste inextricablement attaché aux valeurs de l'E.S.C.E.M. (engagement, intégrité, curiosité et humilité). Valeurs qui m'ont toujours accompagnées et qui m'accompagnent toujours tant sur le plan professionnel que personnel.



Les vraies réussites sont celles qui se vivent modestement. Savoir rester simple, être à l’écoute du monde pour être au plus près des réalités. source : www.escem.fr/ecole/escem/valeurs



Diplômé de l'Ecole Supérieur de Commerce et de Management (E.S.C.E.M.) de Tours-Poitiers et d'une spécialisation en Contrôle de Gestion, je suis actuellement formateur auprès de BTS Management des Unités Commerciales en centre privé depuis plus de 7 ans.



Domaines : Marketing, Management, Gestion, dossiers professionnels.



Pour aller plus loin je suis :



- Titulaire du permis B – Véhicule personnel.

- 32 ans – marié.

- Parrain de l’ISEME, l’Ecole de Commerce Européenne de l’ESCEM : aide au recrutement des candidats.

- bénévole en Côte d’Ivoire et je participe au démarrage de différents projets (ex. aide à la création d’entreprise pour revenus modestes).









Mes compétences :

Microsoft Office

Merchandising

Stratégie d'entreprise

Coaching

Conseil en communication