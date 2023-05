David BONNET

Datatorii est une société de conseil, spécialisée dans la donnée.



Partenaires des directions métiers et informatiques, nous accompagnons nos clients sur :



> Les choix d’architecture

- Cloud, On-premise ou hybrides ou même Data As A Service

- Mariage des plateformes BI et Big Data



> La Business Intelligence

- Data management

- Data visualization, UX BI et self-service



> Data Science

- Machine Learning et analyses prédictives

- Développement Big Data



> Formation

- Organisme de formation

- Technologies et méthodologies





LE DATA DOJO



Nichés dans le 1er arrondissement de Paris, nos locaux vous offrent tout le confort pour vous former, échanger régulièrement avec vos pairs, participer aux ateliers internes, organiser vos événements R&D, et recevoir nos clients.



Le Dojo vous donne la possibilité de réaliser vos prochains challenges !





