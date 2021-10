David BONTEMPS

Je travail actuellement dans une entreprise agroalimentaire au poste de gestionnaire d'équipement, j'ai une expérience de 21 ans dans le métier de la maintenance.

Ma mission principale est de toujours veiller au bon fonctionnement de l'outil de production.

Mes compétences pour relever ce défi de tous les jours sont :



Détecter lorigine dune panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic

Intervenir en cas de panne et/ou coordonner les équipes

Accompagner et apporter un appui technique aux utilisateurs dans la prise en main des équipements

Organiser et planifier des actions de maintenances

Proposer des solutions et être à laffût des évolutions technologiques

Adapter les équipements de productions aux normes en vigueur

Respecter les règles de sécurité et les normes dhygiènes

Apporter un appui technique à une équipe de production

Contrôler la réalisation des travaux des sous traitants

Connaître les techniques en automatisme, mécanique, pneumatique et électricité industrielle

Parc à machine renouvelé aux technologies daujourdhui

Etre capable découter, de dialoguer et de convaincre pour améliorer lutilisation des machines

Formation des nouveaux techniciens