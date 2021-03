David BOUCHERON

Fort de mon cursus dans le domaine de l'informatique et de mon expérience en tant qu'administrateur systèmes et réseaux, j'ai décidé de me réorienter dans le domaine de la formation.

Titré du titre professionnel de Formateur, j'exerce dans le domaine de la formation depuis 2014.

Principalement sur la bureautique, j'interviens auprès de tous types de publics : Salariés, demandeurs d'emploi, personnes en situation d'handicap. Que ce soit en centre de formation, en entreprise, à distance ou même à domicile.

Sociable, curieux et motivé, je m'adapte rapidement aux tâches ainsi qu'au contexte auxquels je suis confronté.





Mes compétences :

Pédagogie

Informatique

Bureautique

Andragogie

Création d'action de formation

Formation informatique

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Communication