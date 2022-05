David BOUDJENAH

Je suis le fondateur d'un réseau social de rencontre (amicales, amoureuses et professionnelles) destiné aux personnes atypiques : Hauts Potentiels Intellectuels (HPI), Autistes Asperger (TSA), Hypersensibles, DYS, TDAH.



Ce réseau social se nomme Atypikoo et regroupe plus de 20 000 membres.



https://www.atypikoo.com/



Quelques témoignages :



« Je me suis inscrit sur Atypikoo un peu par hasard, après de premières démarches pour comprendre le sens de mes rayures. Jétais curieux déchanger avec dautres personnalités singulières. Et je dois avouer que les choses ont pris une tournure géniale. Des échanges écrits interminables, des liens tissés. Et depuis deux mois, une petite communauté Atypikoo 34 qui voit le jour. Nous ne nous quittons plus, car lintensité, la douceur, la tendresse, la bienveillance, ça fait du bien. Cela change nos vies, cela redonne du sens au quotidien. On se sens moins seuls, on se sent compris. Enfin à notre place »



« Jai découvert ma douance à 41 ans suite à un bilan de compétences, jai très vite passé un WAIS pour en être sur. Une fois le diagnostic posé je me suis senti très seul, avec le sentiment que personne de mon entourage ne pouvait me comprendre. Jai trouvé sur Atypikoo des personnes partageant le même mode de fonctionnement et avec plus dexpérience que moi. Cela ma permis de mieux me comprendre, de me sentir moins seul et davancer plus vite »



« Atypikoo est un site porteur de joie et de simplicité dans les échanges. Enfin un site où être soi-même ! Jai rencontré des gens géniaux, et la qualité des échanges est enfin dun niveaux satisfaisant pour moi. De plus, étrangement et positivement, jai une « sensation de communauté » grâce à Atypikoo. Merci à cette belle initiative pétillante et unificatrice ! »



Plus de témoignages : https://www.atypikoo.com/page/temoignages/



Vous êtes psychologue, thérapeute ou coach et vous connaissez les problématiques liées à la neurodiversité ?



Rejoignez l'annuaire des pro : https://www.atypikoo.com/pro/



Je suis aussi le co-fondateur du congrès Atypikessence, un rendez-vous international sadressant à toute la francophonie et qui embrasse sans frontières les questions de lintelligence, de la cognition, de la sensibilité et de la différence.



Plus d'informations sur : https://www.atypikessence.com