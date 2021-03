David BRUYÈRE

Suite à une reconversion professionnelle, je recherche aujourd'hui un emploi dans le nord ouest de la France, dans les domaines de la qualité, sécurité, environnement et radioprotection. Soutenue par une expérience professionnelle déjà très riche et débutée en 2002, ma recherche dans ce domaine s'appuie également sur les différentes formations et certifications professionnelles obtenues, ainsi que sur mon cursus universitaire conclu par l'obtention d'un master.



Mes compétences :

GIMP

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Rédaction

Relationnel

Bureautique

Chimie analytique

Gestion de l'information

Autonomie

Norme HSE

Normes Qualité

Management

Rigueur

Environnement

Physique Chimie

Qualité

Sécurité

Synthèse rédactionnelle

Radioprotection

Formation professionnelle

Prévention des risques professionnels

Veille réglementaire