David BUSCA

Je recherche un poste de Designer produit, graphique (interface graphiques homme machine).

Mes Compétences :

- Maîtrise des logiciels de CAO (Rhino 3D) et DAO (Ps, Ai, In)

- Capacité à proposer des créations singulières

- Capacité à intégrer les contraintes de fabrication

- Décliner un produit en gamme cohérente

- Créer en tenant compte de contraintes clients

- Maîtriser les contraintes de limprimerie et du web

- Capacité à communiquer avec aisance à loral

- Gérer les relations avec des partenaires externes

Mes Qualités :

- Enthousiaste : engagement fort dans le projet

- Pragmatique : sens de lorganisation et autonome

- Polyvalent : champ dintervention large

- Aptitude à gérer une activité multi-projets

- Sens du client

- Capacité à concilier créativité et rigueur