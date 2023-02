David CABARAT (CABARAT)

Après plusieurs années d'expérience dans différents secteurs (Grande distribution, Secteur Médical), j'ai acquis un savoir-faire, une rigueur, une polyvalence et des atouts de manageur. Mon sens de l'organisation, mon relationnel, mes capacités de travail et mon aptitude à apprendre me permettre aujourd'hui à m'intégrer très facilement à tout nouveau projet ou mission qu'une future entreprise pourrai me définir.



Mes solides années d'expérience dans le domaine du management, ainsi que la polyvalence des familles de produits que j'ai pu géré me permettent également aujourd'hui de pouvoir appréhender une multitude de secteurs d'activité, même ceux que je maîtriserai le moins.



Ma motivation restant intacte toutes ces années, je mettrai au mieux à profit toutes mes compétences pour l'entreprise voulant investir mon dynamisme.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel