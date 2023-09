David CADORET

David a une expérience de près de 20 années dans les fonctions de développement commercial et dans le management. Il a acquis un solide bagage dans le secteur informatique.



Intégré à CGI en 2010, il a développé pendant plus de 10 ans ses compétences dans la gestion de grands comptes. Il a acquis une expertise confirmée dans le secteur financier en développant des grands programmes de transformation.



D'octobre 2019 à Septembre 2023, il a piloté 65 personnes dédiées au secteur de la Banque de Détail, et contribué au développement de lagence de Nantes.



Depuis Septembre 2023, il a rejoint le secteur financier de CGI Montréal.