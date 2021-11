David CASTELLA

Autonome, Organisé, Autodidacte, Investie, Efficace.

10 ans d'expérience dans la restauration rapide suivi de 10 ans en tant que responsable d'exploitation d'une usine.

Au cours de ces années mes compétences ont étaient les suivantes:

Elaborer et faire évoluer le chiffre d’affaires prévisionnel

Gérer la production

Développer la marge et la productivité

Définir la politique commerciale

Gérer les stocks et les commandes de réapprovisionnement produits

Planifier les besoins en formation et en recrutement

Améliorer la masse salariale

Encadrer et manager les équipes

Superviser le transport

Recruter le personnel CDI et saisonniers

Suivre les normes de sécurité et risques professionnels

Gérer les plaintes et les réclamations clients

Organiser la mise en place et le suivi des salons d’enseigne