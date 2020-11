David CHACÓN REQUENA

Je suis éducateur physique-sportif (STAPS [APAS]) de l'Université de Cadix. Pendant mes études universitaires, j'ai collaboré dans des différents projets tels que le bénévolat (UCA), le "Mentoring" (aide les étudiants internationaux), projet propre (Entrenaînements en famille) et j'ai eté étudiant collaborateur dans divers projets de recherche (UCActive, UP&DOWN II, Adult-fit et Reglox).



J'ai acquis de l'expérience dans les entraînements en face, télématiques (avec des adultes et des seniors) et dans différentes langues (français et espagnol), donner des cours d'éducation physique dans une école (en français) et un atelier de langue pour étudiants, administrateurs et professeurs d'université.



Au cours de l'étape préuniversitaire, j'ai étudié dans un centre bilingue français qui m'a permis acquérir une excellente formation dans cette langue (diplômes B1 et B2) et participer au projet Comenius. De plus, j'ai combiné mes études avec des expériences à l'étranger (Erasmus+ d'une année académique à l'Université de Bretagne Occidentale [STAPS, spécialisation APAS] à Brest, France, et Erasmus+ à Amiens, France, entre autres) qui m'ont permis approfondir cette langue (diplôme C1) au même temps qu'augmenter mon niveau d'anglais (en préparation du B2 actuellement).



Je suis inscrit à la Garantie Jeunesse depuis 2019, où j'ai suivi un cours PICE à travers la Chambre de Commerce de Grenade de "Moniteur de loisirs dans les activités aquatiques et naturelles" et "Compétences Numériques". Je suis pré-membre au COLEF (nº 58726).



J'ai réalisé mon propre projet «Entraînement en famille» comme contribution à la promotion d'activité physique dans la population lors de la situation exceptionnelle de confinement produite par le COVID-19.



Je continue en formation pour apporter le meilleur de moi-même à la société, le maximum de compétences et de polyvalence possible dans un marché hautement concurrentiel.