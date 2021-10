David DARMANCIER

Difficile de se présenter en quelques lignes mais essayons quand même : depuis toujours je suis passionné par les haute technologies et plus particulièrement l’informatique que je côtoie dès mon plus jeune age. J’ai eu l’occasion lors de mes différentes expériences professionnelles aborder plusieurs domaines informatiques notamment en système, gestion, web et dans l’industrie …



Mes différentes activités ont toujours eu comme fil conducteur l'informatique mais je sais être polyvalent (tant du point de vu technique que du management ou commercial). Je toujours à la recherche de nouveaux challenges.



Aujourd’hui, chez Chronopost je contribue chaque jour à améliorer les services rendus aux clients en menant à bien les déploiements de nouveaux outils industriels.



Mes compétences :

Gestion d'affaires

C#

.NET

Oracle

Linux

SQL

Informatique

Industrie

Chiffrage

Reponse a appel d'offre

Qt

Gestion d'equipe