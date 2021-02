David DAVID (CLEMENT)

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai acquis une polyvalence dans certain domaine tel que le nettoyage de classe , le maniement d'appareil comme la monobrosse et les autolaveuses autoporté et autotracté.

Etant quelqu'un de sérieux, j'ai pas mal d'expériences professionnelles à mon actif (agent d'entretien, agent de production, agent communal, préparateur de commande, agent d'accueil,) toutes ces expériences m'ont permis de la facilité d'adaptation dans le monde du travail