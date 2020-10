David DE CALDAS

Www.aaaep.fr

2 métiers :

- Passation des Tests Psychotechniques Professionnels à destination de conducteurs d'engins, pontiers, agents de production, chauffeurs, caristes et agents territoriaux de catégorie C

- Qualification cognitive des conducteurs dans le cadre de la récupération du permis de conduire suite à une suspension, annulation ou invalidation.



Notre Mission :

- Fournir une expertise scientifique

- S’assurer des compétences psychotechniques des conducteurs : Test de réaction, de coordination et de réflexes

- Maintenir la sécurité des usagers de la route

- Assurer la cohérence réglementaire

- Valoriser la passation de tests psychotechniques par une expérience forte





www.srh.aaaep.fr

27 000e !! Si l’on inclut la vacance, le remplacement et la formation, c'est le coût de remplacement total d’un collaborateur. Mieux vaut ne pas se tromper !



Fatigué des candidats formatés aux techniques de recrutement ? du turnover incessant par des potentiels inadaptés ou démotivés ?



En phase de qualification, comment choisir le BON candidat ? En détectant simplement le véritable potentiel des vos futurs collaborateurs. Spécialiste des tests psychotechniques et psychométriques, nous mettons en relief le véritable "moi" du candidat et sa cohésion avec le profil psychologique de votre poste.



Notre plus value ?

- Une analyse psychologique préliminaire de poste

- Un accompagnement par des experts en évaluation psychologique de profils

- Des entretiens basés sur la dynamique motivationelle menés par de véritables psychologues diplômés



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Prospection commerciale

Business development

Marketing produit

Entreprenariat

Marketing direct

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Vente B2B

Management commercial

Management opérationnel