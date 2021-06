David ESSAYAN

Webdesigner Indépendant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2010,mon activité s'oriente principalement sur la conception et le développement de plateformes Internet tels que sites et "web-apps".



Passionné par le Webdesign, je me suis depuis spécialisé dans la conception d'UX et le développement front-end. Travaillant avec diverses PME en tant que clients directs mais également avec plusieurs agences web, je suis capable de m'adapter à diverses situations et des environnements de travail variés.



Professionnel et réactif, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, ou de votre projet !

A bientôt !



http://www.davidessayan.com



Mes compétences :

HTML & CSS

Webdesign

SEO

PHP & MySQL

Javascript & jQuery

Css3

Html5

Jquery

Sites web