David FOUCAULT

Ingénieur énergéticien de formation, je souhaite aujourd'hui sortir de l'ingénierie technique afin de mettre à profit mes compétences de gestion et de coordination de projets. De par mes aspirations, je recherche idéalement une opportunité dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable mais je suis ouvert à d'autres secteurs (énergie, naval, défense, SI, santé, etc.).



Sens du travail en équipe / Compétences à communiquer facilement / Habileté à planifier et organiser efficacement / Force de rigueur et de travail.



Disponibilité : immédiate

Localisation : Nantes (44) / Angers (49) / IDF si possibilité de télétravail



Coordonnées : 06.37.13.78.57 / tsi.foucault@gmail.com



Mes compétences :

Gestion des interfaces

Gestion des priorités

Gestion de projets (délais et qualité)

Supervision et gestion d'équipe

Études techniques (énergies renouvelables, nucléaire, électricité)

Électricité basse tension (NF C 15-100)

Énergies renouvelables / Développement durable

Création d'outils informatiques (Excel)



Logiciel :

Microsoft Office

CANECO BT

RETSCREEN

SIG (Google Earth, QGIS)

Notions en PVSyst / AUTOCAD / MS Project