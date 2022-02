David FRITSCH

- Spécialisé en gestion de la qualité et des risques cliniques, gestion de situations de crise, analyse de dossiers de sinistres (Panorama du risque médical) et consultant formateur pour l'animation de sessions concernant le management des risques et le média training.



- A contribué à l'élaboration et à la réalisation dans les établissements hospitaliers de visites d'analyse de risques (audits) préalables aux souscriptions d'assurance en responsabilité civile à taux modulable.



- Membre de l'équipe de rédaction du Blog de la Prévention du site internet Sham.fr



- Membre du comité de rédaction de la revue Risques & Qualité en milieu de soins.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de crise

Formateur

Consultant

Facteurs Humains

Simulation en santé