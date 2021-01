David GEORGET

- Spécialisation en matériaux souples à usages industriels ou techniques

- Lancement, gestion ou redressement d'activités au sein de PME ou groupes

- Conception, marketing et commercialisation de produits textiles

- Définition et optimisation de méthodes et moyens de production

- Elaboration de business plans, gestion de projets

- Gestion financière, contrôle de gestion



Formation :

DEUG LVE Anglais

BTS Comptabilité-Gestion

Master II Administration des Entreprises (IAE)

Dirigeant PME (IFG)

VAE Ingénieur Textile (ENSAIT)

+

Dispositifs Médicaux en Matériaux Souples (IFTH Lyon)

Management Opérationnel de Site Web (programme Européen Inter-régional Archange)



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Marketing

Automobile

Management

Textile